شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، عاصفة ترابية قوية تسببت في رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب غيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس، ما أدى إلى حالة من التأهب في مختلف أنحاء المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وجّه محافظ أسوان، عمرو لاشين، كافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

وقف الملاحة النهرية حفاظًا على السلامة

وأصدر المحافظ توجيهاته بوقف حركة العبارات النيلية والمراكب والعائمات بشكل فوري، حال استمرار الرياح المحملة بالأتربة أو انعدام الرؤية، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأرواح والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو أحداث طارئة.