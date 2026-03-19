عاصفة ترابية تضرب أسوان وتوقف الملاحة النهرية

كتب : إيهاب عمران

12:29 م 19/03/2026

شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، عاصفة ترابية قوية تسببت في رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب غيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس، ما أدى إلى حالة من التأهب في مختلف أنحاء المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وجّه محافظ أسوان، عمرو لاشين، كافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

وقف الملاحة النهرية حفاظًا على السلامة

وأصدر المحافظ توجيهاته بوقف حركة العبارات النيلية والمراكب والعائمات بشكل فوري، حال استمرار الرياح المحملة بالأتربة أو انعدام الرؤية، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأرواح والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو أحداث طارئة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟