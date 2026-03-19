مشاركة الونش وحمدي يعود للتهديف.. مشاهد من مباراة الزمالك وجينيس (صور)

خاض نادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق جينيس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة أوتوهو، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد اللقاء عدة لقطات بارزة، في مقدمتها عودة محمود حمدي الونش للمشاركة، حيث بدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسي، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة والبديلة.

تشكيل الزمالك ومشاركة الونش

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه كل من عمر جابر، محمود حمدي الونش، السيد أسامة، سيف محمد في خط الدفاع، وفي الوسط محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد، وأحمد شريف، بينما قاد الهجوم عمرو ناصر وأيمن أمير عبد العزيز.

وشهد التشكيل عودة الونش للمشاركة أساسيًا، في خطوة مهمة ضمن برنامج تجهيزه بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

مجريات الشوط الأول

فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، ونجح في الوصول لمرمى جينيس في أكثر من مناسبة، مع تنوع في المحاولات الهجومية سواء عبر الأطراف أو من العمق.

ورغم الاستحواذ الواضح، غابت الفاعلية الهجومية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

تغييرات الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات، بمشاركة كل من: بارون أوشينج، خالد السيد، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد حمدي، محمد حمد، والتونسي سيف الجزيري، بهدف تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة.

عودة أحمد حمدي للتهديف

في الدقيقة 52، حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة سيف الجزيري داخل منطقة الجزاء، ليتولى أحمد حمدي تنفيذها بنجاح، مسجلًا هدف التقدم، ومعلنًا عودته إلى التهديف.

أحداث الدقائق الأخيرة

واصل الزمالك سيطرته على اللقاء بعد الهدف، وكثف محاولاته لتعزيز النتيجة، في ظل تراجع فريق جينيس للدفاع.

ورغم الفرص المتاحة، لم يتمكن لاعبو الأبيض من إضافة أهداف أخرى بسبب غياب التوفيق أمام المرمى.

كما دفع الجهاز الفني بالحارس محمد عبد الفتاح بدلًا من محمود الشناوي، في إطار منح الفرصة لأكثر من لاعب.