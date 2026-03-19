"IMI" تكشف حقيقة فض الشراكة مع "سكاي نيوز "

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:34 م 19/03/2026 تعديل في 01:10 م

كشفت شركة International Media Investments (IMI)، الإماراتية المالكة لقناة سكاى نيوز عربية، حقيقة ما تم تداوله بشأن شراكتها مع قناة "سكاى نيوز ".

وأوضحت الشركة في بيان رسمي إنها لاحظت وجود تقارير غير دقيقة يتم تداولها بشأن شراكتها مع Sky UK.

وأضافت الشركة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، إذ تجرى حاليًا مناقشات تجارية اعتيادية بين IMI وSky UK بشأن تجديد الاتفاقية القائمة، والتي تمتد حتى مايو 2027.

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل الشراكة حتى الآن، ولا تزال هذه المناقشات مستمرة بشكل نشط وبنّاء بين الطرفين، وتندرج هذه المناقشات ضمن إطار تجارى بحت، وتخضع لسرية تامة، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالسياسة التحريرية أو بآليات عمل غرف الأخبار.

كما أكدت الشركة أن استقلالية "سكاي نيوز عربية" التحريرية ستظل كما هي دون أي تغيير.

وأعربت IMI عن تقديرها لعلاقتها الراسخة مع Sky UK، مشددةً على أن ما يتم تداوله من شائعات وتكهنات لا يعكس الواقع الفعلي لهذه المناقشات.

وكانت تقارير قد انتشرت خلال الساعات الماضية عن اتجاه قناة سكاي نيوز البريطانية سحب ترخيص استخدام علامتها التجارية من سكاي نيوز عربية خلال العام المقبل، إلا أن الشركة نفت تلك المزاعم.

