تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)

بعد الإنجاز الأفريقي.. وزير الرياضة يستقبل منتخب اليد في المطار

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

ظهر قميص اللاعب الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، في إحدى المسلسلات الرمضانية لهذا العالم 2026، في لافتة لاقت تفاعل الجمهور المصري.

ونشر الممثل حسني شتا، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة له خلال ظهوره بمسلسل سوا سوا، وهو يرتدي قميص محمد صبحي.

وظهر اللاعب واقفًا أمام المرآة، مرتديًا قميص الزمالك برقم 12، وإسم محمد صبري.

جدير بالذكر أن الممثل حسني شتا يعرف بتشجيعه الزمالك، وسبق له الظهور في أكثر من مرة بقميص الفارس الأبيض.

إقرأ أيضًا:

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

"فخور بك".. رسالة مؤثرة من شقيق حمزة عبدالكريم بعد انتقاله لبرشلونة