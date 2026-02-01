مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
16:00

فولهام

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

04:19 م 01/02/2026
ظهر قميص اللاعب الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، في إحدى المسلسلات الرمضانية لهذا العالم 2026، في لافتة لاقت تفاعل الجمهور المصري.

ونشر الممثل حسني شتا، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة له خلال ظهوره بمسلسل سوا سوا، وهو يرتدي قميص محمد صبحي.

وظهر اللاعب واقفًا أمام المرآة، مرتديًا قميص الزمالك برقم 12، وإسم محمد صبري.

جدير بالذكر أن الممثل حسني شتا يعرف بتشجيعه الزمالك، وسبق له الظهور في أكثر من مرة بقميص الفارس الأبيض.

محمد صبري حسني شتا الزمالك الراحل محمد صبري

