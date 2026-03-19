الزمالك يتفوق على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مهماً على نظيره جينيس أحد أندية القسم الثالث، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة أوتوهو الكونغولي يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك في الودية اليوم

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي في المرمى، أمامه دفاع مكون من عمر جابر، محمود حمدي الونش، السيد أسامة، وسيف محمد، في حين تواجد في خط الوسط كل من: محمود جهاد، سيف جعفر، وآدم كايد، بينما قاد الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، وأيمن أمير عبد العزيز.

أحداث مباراة الزمالك وجينيس

سيطر الفارس الأبيض على مجريات المباراة في الشوط الأول وخلق أكثر من فرصة هجومية، إلا أنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني تغييرات شملت دخول بارون اوشينج، خالد السيد، يوسف وائل، أحمد حمدي، محمد حمد، وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 52، سجل أحمد حمدي هدف التقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ على سيف الجزيري.

كما شهدت المباراة تغيير حارس المرمى، بدخول محمد عبد الفتاح بدلاً من محمود الشناوي.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من لاعبي الزمالك لتعزيز النتيجة، إلا أن غياب التوفيق حال دون تسجيل أهداف إضافية، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدف دون رد.

