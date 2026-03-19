الدوري الأوروبي

ليون

19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

روما

22:00

بولونيا

الدوري التركي

بشكتاش

19:00

قاسم باشا

بعد غياب.. الونش يدعم الزمالك في موقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:00 ص 19/03/2026

محمود الونش

تلقى نادي الزمالك دفعة قوية قبل مواجهة الحسم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعودة مدافعه محمود حمدي الونش بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك "الونش" في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، عقب تماثله للشفاء من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن الملاعب لفترة، حيث اطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته بشكل كامل.

وخاض مدافع الزمالك الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية، ليؤكد جاهزيته لدعم الفريق في المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو، بطل الكونغو برازافيل.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو الكونغولي

ويستعد الزمالك لملاقاة أوتوهو في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليبقى الحسم مفتوحًا في لقاء العودة بالقاهرة، وسط آمال جماهير القلعة البيضاء في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

