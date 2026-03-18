صعّد الاتحاد السنغالي لكرة القدم موقفه تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على قرار سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وأعرب عبدالله سيدو سو، الأمين العام للاتحاد السنغالي، عن رفضه القاطع للقرار، مؤكدًا في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية أن ما حدث "ظلم فادح" ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

وأضاف سو أن الشكوك ساورت الجانب السنغالي منذ بداية جلسات الاستئناف، مشيرًا إلى أن القاضي – بحسب وصفه – لم يكن بصدد الفصل في القضية، بل "تنفيذ أوامر".

تحركات الاتحاد السنغالي ضد كاف

وأكد المسؤول السنغالي أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، حيث سيتم التنسيق مع المحامين والجهات المختصة تمهيدًا للتصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي ستفصل بشكل نهائي في النزاع.

واختتم تصريحاته بالتشديد على تمسك بلاده بحقها، قائلًا: "لن نتراجع، الحقيقة والقانون إلى جانب السنغال، ولا يجب أن يساور الشعب السنغالي أي شك في ذلك".