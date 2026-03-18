أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المباراة الودية أمام فريق جينيس، والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الكلية الحربية.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة مساء يوم الأحد المقبل.

تشكيل الزمالك لودية جينيس

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، السيد أسامة، سيف محمد "مواليد 2007"

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد.

في خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، أيمن أمير عبد العزيز

