الزمالك يهزم جينيس وديًا استعدادًا لـ أوتوهو الكونغولي بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

12:15 ص 19/03/2026 تعديل في 12:21 ص

نادي الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره جينيس أحد أندية القسم الثالث بهدف دون رد في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو الكونغولي المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك في مواجهة جينيس

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي و عمر جابر و محمود حمدي " الونش" و السيد أسامة و سيف محمد ومحمود جهاد و سيف جعفر و آدم كايد و أحمد شريف و عمرو ناصر و أيمن أمير عبد العزيز.

مجريات مباراة الزمالك وجينيس

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول وهدد مرمى فريق جينيس في أكثر من فرصة لكن دون ترجمتها لأهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، بارون اوشينج وخالد السيد ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد حمدي ومحمد حمد وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 52 سجل أحمد حمدي هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح التونسي سيف الجزيري، ودفع الجهاز الفني بمحمد عبد الفتاح حارس المرمى بدلًا من محمود الشناوي.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات مكثفة من لاعبي الأبيض لتعزيز التقدم في ظل السيطرة على مجريات الأمور، لكن غياب التوفيق حال دون التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

الزمالك أوتوهو الكونغولي كأس الكونفدرالية

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
