أيمن الرمادي يوجه رسالة لمعتمد جمال بعد تعيينه مدربًا للزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:15 ص 08/01/2026
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
وجه أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للزمالك، رسالة دعم للمدرب معتمد جمال، وذلك بعد إعلان تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونشر الرمادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تهنئه قلبيه لصديقي العزيز كابتن معتمد جمال لتولي مهمة الإدارة الفنية لنادي الزمالك العظيم".

وواصل: " أتمني له من كل قلبي التوفيق والسداد فهو أختيار صادف أهله فقد عرفنا كابتن معتمد بهدوء شخصيته وحبه لناديه وأنا شخصيا أدعمه وأسانده بكل قوة فهو أهل لذلك لنبل خلقه وكفاءته العالية".

واختتم: " لهذا نسأل رب العرش العظيم أن يوفقه ويسدد خطاه ويعينه ويشرح صدره وينير بصيرته فالله نعم المولي ونعم النصير".

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية