إعلان

3 اجتماعات و30 قنبلة.. كيف استهدفت أمريكا وإسرائيل المرشد الإيراني نهارًا؟

كتب : مصراوي

05:39 ص 01/03/2026

ترامب وعلي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

بعد ساعات من النفي، أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بضربات أمريكية إسرائيلية فجر السبت، متوعدا بالثأر.

أفاد مسؤولون إسرائيليون، أن ضباط المخابرات حددوا 3 اجتماعات متزامنة، وكان لديهم تحديد دقيق لموقع المرشد الأعلى علي خامنئي، صانع القرار الأبرز في إيران وقائدها الروحي، واصفين اللحظة بأنها فريدة من نوعها لدرجة أن الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية شنت الهجوم في وضح النهار.

وأضافوا أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت 30 قنبلة على مجمع خامنئي، مما تركه محترقا ومُدمرا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما تابعت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية راقبت طويلا وانتظرت فرصة نادرة تتمثل في اجتماع كبار القادة السياسيين والعسكريين في إيران لتتمكن من قتلهم جميعا مرة واحدة، إذ قالت: "جاء اليوم المنتظر صباح السبت".

أيضا أعلنت إسرائيل أنها قتلت عددا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الآخرين، بمن فيهم علي شمخاني، كبير مستشاري الأمن لخامنئي، ومحمد باكبور، قائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع أمير ناصر زاده.

يذكر أن الصحيفة كشفت أيضا عن أنه وفي الفترة التي سبقت الحملة، كان كبار قادة الجيش الإسرائيلي يترددون على واشنطن للتخطيط للهجوم، بمن فيهم قائدهم الأعلى، وقائد القوات الجوية، ورئيس المخابرات العسكرية، ومدير الموساد.

وقد التقى نتنياهو مع ترامب في ديسمبر في نادي مارالاجو التابع للرئيس في فلوريدا، حيث اتفقا علنا على أن العمل العسكري سيكون مبررا إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ثم التقيا به مجددًا في أوائل فبراير في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون، إن المخابرات الإسرائيلية كانت تجمع معلومات عن أهداف في إيران وتشاركها مع الولايات المتحدة.

إلى أن أمر ترامب بأكبر حشد للقوة النارية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عقدين، حيث أرسل حاملتي طائرات، ونحو 12 مدمرة، ومجموعة من الطائرات المقاتلة المتقدمة إلى البحار والقواعد المحيطة بإيران، بحسب العربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإسرائيل المرشد الإيراني اجتماعات و30 قنبلة أمريكا وإسرائيل المرشد الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
شئون عربية و دولية

ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)