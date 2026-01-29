مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

لهذه الأسباب.. طارق يحيى ينتقد تجربة جون إدوارد بقوة

كتب : نهي خورشيد

04:15 ص 29/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد (3)
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد (1)
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد (2)
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 15 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، رفضه القاطع لاستمرار تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي داخل القلعة البيضاء، مؤكداً أن هذه التجربة لم تحقق النجاح المنتظر منها.

شدد طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية على أن موقفه لا يرتبط بأشخاص بعينهم، موضحاً أنه لا تجمعه أي معرفة شخصية بجون إدوارد، وأن ما يهمه بالدرجة الأولى هو مصلحة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن التجربة لم تضف جديداً للفريق على المستويين الفني والإداري، وهو ما يجعله غير مؤيد لاستمرارها داخل النادي في المرحلة الحالية.

كما وجه يحيى رسالة مباشرة إلى مجلس إدارة الزمالك، دعا خلالها إلى إعادة الاعتماد على رموز وأبناء النادي، مؤكداً أنهم الأجدر بتحمل المسؤولية وخدمة الكيان خلال هذه الفترة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد طارق يحىى الزمالك مجلس إدارة الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
مصراوي ستوري

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا
شئون عربية و دولية

مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون