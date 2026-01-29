لهذه الأسباب.. طارق يحيى ينتقد تجربة جون إدوارد بقوة

"بعد اقترابه من الأهلي".. لقطة إنسانية مميزة بين هادي رياض ووالدته

أبدى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، رفضه القاطع لاستمرار تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي داخل القلعة البيضاء، مؤكداً أن هذه التجربة لم تحقق النجاح المنتظر منها.

شدد طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية على أن موقفه لا يرتبط بأشخاص بعينهم، موضحاً أنه لا تجمعه أي معرفة شخصية بجون إدوارد، وأن ما يهمه بالدرجة الأولى هو مصلحة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن التجربة لم تضف جديداً للفريق على المستويين الفني والإداري، وهو ما يجعله غير مؤيد لاستمرارها داخل النادي في المرحلة الحالية.

كما وجه يحيى رسالة مباشرة إلى مجلس إدارة الزمالك، دعا خلالها إلى إعادة الاعتماد على رموز وأبناء النادي، مؤكداً أنهم الأجدر بتحمل المسؤولية وخدمة الكيان خلال هذه الفترة