"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ردّت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات حالة وفاة بمستشفى الحياة في بورفؤاد، وما أُثير حول سماع أسرة المتوفى أصواتًا داخل المشرحة عقب إعلان وفاته، مع الادعاء بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، في بيان رسمي، أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الحياة بورفؤاد عن طريق سيارة الإسعاف في تمام الساعة 11:30 مساء يوم 27 يناير، وكانت تعاني من حالة صحية حرجة للغاية.

وأكدت الهيئة أن الفريق الطبي بقسم الطوارئ تعامل مع الحالة فور وصولها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية الطارئة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن الحالة تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب (Cardiac Arrest) أثناء التعامل الطبي معها.

وأضاف البيان أنه بعد استنفاد جميع محاولات الإنعاش، واتباع الإجراءات الطبية والقانونية المتبعة، تم إعلان الوفاة بواسطة الفريق الطبي المختص.

وتابعت الهيئة: «وبشأن ما أُثير حول تحركات أو أصوات بعد نقل الحالة إلى المشرحة، تؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات غير صحيحة طبيًا، ولا تستند إلى أي دليل علمي، وتندرج ضمن تفسيرات خاطئة ناتجة عن حالة التوتر والحزن الشديدين اللذين مرّت بهما أسرة المتوفى».

وأكدت الهيئة حرصها الكامل على الشفافية، واحترام مشاعر أسرة المتوفى، مع الالتزام التام بتطبيق القواعد المهنية والإجراءات المعتمدة داخل جميع المنشآت الصحية.

وأهابت هيئة الرعاية الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها إثارة البلبلة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وقدّمت خالص تعازيها لأسرة المتوفى.