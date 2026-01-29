لوس أنجلوس ترحب بجمهور كأس العالم وتطالب البيت الأبيض بموقف مماثل



وكالات

قالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، إنها ستكرر رسالتها المرحبة بالجماهير التي قد تتدفق على المدينة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنها أضافت أن هذه التطمينات يجب أن تصدر أيضا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاءت تعليقات باس وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المخاوف بشأن تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية قد تدفع البعض للعزوف عن السفر إلى المدينة لحضور منافسات كأس العالم.

وتستضيف لوس أنجلوس ثماني مباريات بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقالت باس: "أنا متأكدة من أن ترامب لن يتدخل في ذلك، لكنني أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن تأتي من البيت الأبيض أيضا".

وأضافت: "هم من يجب أن يوصلوا تلك الرسالة سأبعث برسالة مفادها أن الناس مرحب بهم في مدينة لوس أنجلوس".

وتوترت علاقات إدارة ترامب الدولية بسبب سياستها التجارية التي تفرض رسوما جمركية باهظة، وحظر السفر على بعض الدول، والحديث عن ضم جرينلاند.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

كان ترامب من أشد مؤيدي البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وحصل على النسخة الأولى من جائزة السلام التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" وذلك خلال قرعة كأس العالم في واشنطن الشهر الماضي.

وأعلن الفيفا هذا الشهر عن طلب قياسي على التذاكر من جميع أنحاء العالم، لكن رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر حث الجماهير على مقاطعة البطولة..

وقال: "بالنسبة للجماهير، لدي نصيحة واحدة فقط: ابقوا بعيدا عن الولايات المتحدة!"

تأتي تصريحات باس بعد أن أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية سيساعدون في حماية البعثة الأمريكية المشاركة في الأولمبياد الشتوي الذي يقام في إيطاليا، مما أثار ضجة سياسية في البلاد.

وعلقت باس: "أعتقد أنه أمر مخيف للغاية أعتقد أنه يرسل رسالة مرعبة للغاية إلى العالم".

تعرض عملاء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود لانتقادات شديدة بسبب تطبيقهم لحملة ترامب الصارمة على الهجرة بعد أن أطلقوا النار وقتلوا مواطنين أمريكيين اثنين في حادثين منفصلين هذا الشهر في مينيسوتا، وفقا للغد.