إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة


كتب- محمد فتحي:

05:05 ص 29/01/2026

رياح وأتربة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الرياح المتوقعة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل "السلوم- مطروح- العلمين- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

​- العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياح وأتربة حالة الطقس الطقس طقس اليوم طقس اليوم الخميس الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة اليوم الخميس الطقس اليوم طقس الخميس رياح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إمام عاشور ينشر صورًا مع زوجته وتوجه له رسالة رومانسية
مصراوي ستوري

إمام عاشور ينشر صورًا مع زوجته وتوجه له رسالة رومانسية
دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
علاقات

دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا
شئون عربية و دولية

مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا
نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
استياء داخل الزمالك من محمد عواد.. ما القصة؟
رياضة محلية

استياء داخل الزمالك من محمد عواد.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون