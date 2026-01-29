حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الرياح المتوقعة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل "السلوم- مطروح- العلمين- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

​- العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.