دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف

كتبت- نوران أسامة:

أقيم مساء الأربعاء، عزاء والدة المطربة دوللي شاهين، السيدة جاكلين الراعي بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد، بحضور عدد من المقربين.

ولم يحضر أيا من الفنانين لمراسم عزاء والدة دوللي شاهين.

ومازحت دوللي شاهين، الصحفيين في عـزاء والدتها، قائلة: "متمشوش غير لما نشرب القهوة مع بعض.. أنا جيت من السفر عشانكم".

وكانت دوللي شاهين، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وتلقت العزاء في لبنان.