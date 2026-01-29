مباريات الأمس
استياء داخل الزمالك من محمد عواد.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

04:33 ص 29/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بأزمة حارس المرمى محمد عواد، عقب استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالة استياء داخل إدارة الكرة بالزمالك تجاه عواد، على خلفية تسريبه خبر استبعاده قبل المباراة وهو ما اعتبرته الإدارة إخلال بالنظام والانضباط داخل الفريق.

وأشار الغندور إلى وجود اتهامات للحارس بعدم الالتزام بقرارات الجهاز الفني في الوقت الذي التزم فيه الحارس الآخر محمد صبحي بالهدوء والصمت رغم الموقف نفسه.

وأضاف أن إدارة النادي لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتوقيع عقوبة على محمد عواد، مؤكداً أنه في حال اتخاذ أي إجراء سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أنه من المقرر عقد جلسة مع محمد عواد خلال الساعات المقبلة وقبل مواجهة المصري، من أجل احتواء الأزمة مع وجود رفض تام لفكرة رحيله النهائي.

محمد عواد إدارة الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم الزمالك الآن

