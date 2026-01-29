واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

يأتي ذلك؛ في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد وزير الإسكان، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات العاملة، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي على الأرض، لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي تطلعات المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وتم استعراض، عددًا من مشروعات "حياة كريمة"، فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة.

وأكد الوزير، أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة.

