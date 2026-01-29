أصبح هادي رياض لاعب فريق بتروجيت قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2026.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن هادي رياض أنهى اتفاقه مع الأهلي للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وقبل عامين من الآن، لم يكن رياض يتوقع أن يصل إلى هذه المرحلة ويصبح قريبا من الانتقال إلى بطل الدوري المصري التاريخي النادي الأهلي، حينما كان لا يزال يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري رفقة بتروجيت.

وكان رياض يتواجد مع بتروجيت في دوري الدرجة الثانية المصري، قبل أن يصعد مع الفريق إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2024-2025، لتبدأ الأضواء تسلط بشكل كبير على هادي رياض، بعدما خطف الأنظار بشكل كبير بمستواه مع بتروجيت في الفترة الماضية بالدوري الممتاز.

لقطة إنسانية بين هادي رياض ووالدته بعد صعود بتروجيت للدوري

وبعد صعود بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز في أبريل من عام 2024، كان رياض بطل المشهد في ليلة الاحتفال بصعود الفريق البترولي للدوري المصري، ليس بسبب المستوى الفني فقط ولكن بسبب ظهوره مع والدته.

وفي 16 أبريل عام 2024، نجح فريق بتروجيت في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على فريق راية في تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للدوري المصري، وسط حالة من السعادة الكبيرة التي ظهرت على كل لاعبي الفريق آنذاك.

ومع احتفال لاعبي بتروجيت بالتأهل إلى الدوري الممتاز، خطف هادي رياض الأنظار بشكل كبير، بعدما ظهر وهو يقبل قدم والدته عقب نهاية المباراة.

