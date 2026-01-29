مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"بعد اقترابه من الأهلي".. لقطة إنسانية مميزة بين هادي رياض ووالدته

كتب : يوسف محمد

03:16 ص 29/01/2026 تعديل في 03:59 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (3)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (4)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (5)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (6)
  • عرض 8 صورة
    هادي رياض (1) (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح هادي رياض لاعب فريق بتروجيت قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2026.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن هادي رياض أنهى اتفاقه مع الأهلي للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وقبل عامين من الآن، لم يكن رياض يتوقع أن يصل إلى هذه المرحلة ويصبح قريبا من الانتقال إلى بطل الدوري المصري التاريخي النادي الأهلي، حينما كان لا يزال يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري رفقة بتروجيت.

وكان رياض يتواجد مع بتروجيت في دوري الدرجة الثانية المصري، قبل أن يصعد مع الفريق إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2024-2025، لتبدأ الأضواء تسلط بشكل كبير على هادي رياض، بعدما خطف الأنظار بشكل كبير بمستواه مع بتروجيت في الفترة الماضية بالدوري الممتاز.

لقطة إنسانية بين هادي رياض ووالدته بعد صعود بتروجيت للدوري

وبعد صعود بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز في أبريل من عام 2024، كان رياض بطل المشهد في ليلة الاحتفال بصعود الفريق البترولي للدوري المصري، ليس بسبب المستوى الفني فقط ولكن بسبب ظهوره مع والدته.

وفي 16 أبريل عام 2024، نجح فريق بتروجيت في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على فريق راية في تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للدوري المصري، وسط حالة من السعادة الكبيرة التي ظهرت على كل لاعبي الفريق آنذاك.

ومع احتفال لاعبي بتروجيت بالتأهل إلى الدوري الممتاز، خطف هادي رياض الأنظار بشكل كبير، بعدما ظهر وهو يقبل قدم والدته عقب نهاية المباراة.

أقرأ أيضًا:

"الأكثر تاريخيا".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بعد انتهاء دور المجموعات.. ما الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض بتروجيت النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي والدة هادي رياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون