ضمنت بطلة الاسكواش المصرية هانيا الحمامي، التأهل إلى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش أمريكا، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني في مباراة نصف النهائي.

وحققت الحمامي الفوز على حساب نور الشربيني في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتضرب موعدا في المباراة النهائية مع الأمريكية أوليفيا ويفر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-5 لهانيا الحمامي، 11-8 لنور الشربيني، 14-12 لهانيا الحمامي، 11-5 لنور الشربيني، 11-7 لهانيا الحمامي".

وتلتقى هانيا الحمامي في المباراة النهائية مع الأمريكية أوليفيا ويفر، التي تمكنت من تحقيق الفوز على حساب المصرية فيروز أبو الخير بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة الأبطال للاسكواش في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 30 من الشهر ذاته.

