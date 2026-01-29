مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

ضياء السيد: الأهلي ليس مدينة فاضلة وإمام عاشور يشعر بالرضا والاستقرار

كتب : نهي خورشيد

04:18 ص 29/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    منشور زوجة إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    أشرف داري وزوجته (18)
  • عرض 15 صورة
    أشرف داري
  • عرض 15 صورة
    أشرف داري
  • عرض 15 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف
  • عرض 15 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ضياء السيد أن النادي الأهلي لا يمكن اعتباره مدينة فاضلة، مشيراً إلى أن وجود بعض الأخطاء داخل أي منظومة كروية يعد أمر طبيعي حتى داخل الأندية الكبرى.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يتمتع بقيمة فنية كبيرة، مشيداً بأسلوب المدير الفني ييس توروب في إدارة مباراة وادي دجلة معتبراً أنه تعامل مع اللقاء بشكل مميز ونجح في تحقيق المطلوب.

وتطرق للحديث عن سياسة الأهلي في التعامل مع لاعبيه، مؤكداً أنها تتم بصورة احترافية، معرباً عن ثقته في أن إمام عاشور يشعر بالاستقرار والرضا داخل القلعة الحمراء وأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة له.

وعن مستقبل أشرف داري، أشار السيد إلى أن اللاعب في طريقه للخروج على سبيل الإعارة، مضيفاً أنه لا يملك معلومات دقيقة حول التفاصيل المالية أو الطرف الذي سيتحمل راتبه خلال فترة الإعارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ضياء السيد أشرف داري إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
حوادث وقضايا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
مصراوي ستوري

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
زووم

دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون