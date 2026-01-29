ضياء السيد: الأهلي ليس مدينة فاضلة وإمام عاشور يشعر بالرضا والاستقرار

أكد ضياء السيد أن النادي الأهلي لا يمكن اعتباره مدينة فاضلة، مشيراً إلى أن وجود بعض الأخطاء داخل أي منظومة كروية يعد أمر طبيعي حتى داخل الأندية الكبرى.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يتمتع بقيمة فنية كبيرة، مشيداً بأسلوب المدير الفني ييس توروب في إدارة مباراة وادي دجلة معتبراً أنه تعامل مع اللقاء بشكل مميز ونجح في تحقيق المطلوب.

وتطرق للحديث عن سياسة الأهلي في التعامل مع لاعبيه، مؤكداً أنها تتم بصورة احترافية، معرباً عن ثقته في أن إمام عاشور يشعر بالاستقرار والرضا داخل القلعة الحمراء وأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة له.

وعن مستقبل أشرف داري، أشار السيد إلى أن اللاعب في طريقه للخروج على سبيل الإعارة، مضيفاً أنه لا يملك معلومات دقيقة حول التفاصيل المالية أو الطرف الذي سيتحمل راتبه خلال فترة الإعارة.