سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8185 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7160 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6140 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3410 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 254515 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.90% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.