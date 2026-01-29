عادات يومية تحمي الكلى من التلف .. تعرف عليها

يصنف مرض الكلى المزمن (CKD) كحالة صحية مستدامة تتطلب إدارة دقيقة؛ فرغم كونه مرضاً لا يمكن الشفاء منه كلياً، إلا أن التشخيص الاستباقي يمثل حجر الزاوية في إبطاء وتيرة تطوره وتجنب مضاعفاته الخطيرة. وتكمن خطورة هذا المرض في قصور الكلى عن تصفية الدم بكفاءة، مما يفتح الباب أمام سلسلة من التعقيدات الصحية، تشمل أمراض القلب، فقر الدم، اعتلال العظام والأعصاب، وصولاً إلى الفشل الكلوي التام، نقلا عن healthday.

المشهد العالمي والتحديات

تشير الإحصاءات إلى أن المرض يطال نحو 10% من سكان العالم، مع ملاحظة طفرة مقلقة في معدلات الإصابة التي تضاعفت منذ تسعينيات القرن الماضي. ويصف الدكتور "مايكل شليباك"، الباحث في جامعة كاليفورنيا، هذا المرض بـ "الخفي"، حيث تظل الأعراض غائبة غالباً ولا تظهر بوضوح إلا عند اقتراب الكلى من حافة الفشل الكامل.

مسببات المرض وعوامل الخطورة

تلعب الوراثة والتاريخ العائلي دوراً مؤثراً في رفع احتمالية الإصابة، إلا أن هناك مسببات رئيسية أخرى يجب رصدها:

الأمراض المزمنة: يُعد السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المحركات الأساسية للمرض.

نمط الحياة والمؤثرات الصحية: تساهم السمنة، الالتهابات المزمنة، والأورام السرطانية في تدهور وظائف الكلى.

الاستخدام الدوائي الخاطئ: الإفراط في تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات) لفترات طويلة يمثل خطراً مباشراً على النسيج الكلوي.

العلامات التحذيرية

تتنوع الأعراض بين الظاهرية والجهازية، وتشمل:

التورم (الوذمة): يظهر في الأطراف (القدمين والكاحلين) أو الوجه.

الإجهاد العام: فقدان الشهية، الغثيان، ونقص الوزن غير المبرر.

المضاعفات المتقدمة: تشنجات عضلية، ضيق في التنفس، آلام الصدر، وضعف التركيز، حيث تؤدي المرحلة المتقدمة إلى إنهاك أجهزة الجسم الحيوية، وبالأخص القلب والدماغ.

استراتيجيات الإدارة والوقاية

تعتمد الوقاية من تدهور الحالة على تبني نهج حياتي وعلاجي صارم يتضمن:

الضبط الكيميائي: التحكم الدقيق في مستويات سكر الدم وضغط الدم.

النمط الغذائي الذكي: التركيز على الخضروات والفواكه (مع مراقبة مستويات البوتاسيوم)، وتقليل الصوديوم والفوسفور.

الاعتدال البروتيني: تجنب الإفراط في استهلاك البروتينات لتقليل العبء على الكلى.

الابتعاد عن المصنعات: الامتناع عن الأطعمة فائقة المعالجة وممارسة النشاط البدني بانتظام.

