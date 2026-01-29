مباريات الأمس
إعلان

إمام عاشور ينشر صورًا مع زوجته وتوجه له رسالة رومانسية

كتب : مصراوي

05:40 ص 29/01/2026 تعديل في 05:45 ص
    زوجة إمام عاشور (34) (1)
    زوجة إمام عاشور (33) (1)
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
    إمام عاشور وزوجته (6) (1)
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
    زوجة إمام عاشور (30)
    زوجة إمام عاشور (1)
    زوجة إمام عاشور (12) (1)
    زوجة إمام عاشور (4) (1)
    زوجة إمام عاشور (10) (1)
    زوجة إمام عاشور (5) (1)
    زوجة إمام عاشور (13) (1)
    زوجة إمام عاشور (16) (1)
    زوجة إمام عاشور (23)
    زوجة إمام عاشور (14) (1)
    زوجة إمام عاشور (20)

القاهرة – مصراوي:

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك إمام عاشور متابعيه صورة برفقة زوجته ياسمين حافظ، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير، التي أشادت بجمالهما وأناقة إطلالتهما.

وعلقت ياسمين حافظ على الصورة موجهة إليه رسالة رومانسية: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي، أنت تعني لي كل شيء، والحياة بدونك لا شيء، وأحبك حبا لا يوصف".

ويذكر أن إمام عاشور شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، ونجح خلال اللقاء في صناعة هدفا في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ صور زوجة إمام عاشور الأهلي

