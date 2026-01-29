إمام عاشور ينشر صورًا مع زوجته وتوجه له رسالة رومانسية
كتب : مصراوي
القاهرة – مصراوي:
نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشارك إمام عاشور متابعيه صورة برفقة زوجته ياسمين حافظ، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير، التي أشادت بجمالهما وأناقة إطلالتهما.
وعلقت ياسمين حافظ على الصورة موجهة إليه رسالة رومانسية: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي، أنت تعني لي كل شيء، والحياة بدونك لا شيء، وأحبك حبا لا يوصف".
ويذكر أن إمام عاشور شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، ونجح خلال اللقاء في صناعة هدفا في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.