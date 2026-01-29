مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

نادي برتغالي يطلب لاعب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

03:50 ص 29/01/2026
    زياد أيوب ناشىء الأهلي
    زياد أيوب ناشىء الأهلي

كشف برنامج أوضة اللبس عن تطور جديد يخص أحد مواهب النادي الأهلي، بعدما تلقى النادي خطاباً رسمياً من نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، يتضمن طلب استقدام المهاجم الشاب زياد أيوب مواليد 2008 لقضاء فترة معايشة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعد زياد أيوب من الأسماء الواعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، بعدما قدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، في مقدمتها النادي البرتغالي الذي بادر بخطاب رسمي لضمه على سبيل التقييم.

وبحسب ما تم الكشف عنه، حصل اللاعب بالفعل على تأشيرة الدخول إلى البرتغال، تمهيداً لسفره وخوض فترة المعايشة، التي سيخضع خلالها لاختبارات فنية وبدنية، قبل أن يحسم النادي البرتغالي قراره النهائي بشأن التعاقد معه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زياد أيوب ناشئين الأهلي نادي إستريلا أمادورا

