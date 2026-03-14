أول تعليق من عبدالله أقطاي بعد أزمته مع جماهير الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

11:32 م 14/03/2026

علق عبدالله أقطاي لاعب فريق إنبي على واقعة مشادته مع جماهير الزمالك خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدوري المصري، والتي سجل فيها هدفًا وانتهت بفوز فريقه على الأبيض.

تصريحات عبدالله أقطاي عن أزمته مع جماهير الزمالك

قال أقطاي، خلال تصريحات إذاعية اليوم السبت: "أنا حزين جدًا على اللي حصل، ومكنش قصدي خالص الإساءة لجماهير الزمالك، واللي حصل كان مجرد سوء تفاهم بسبب أجواء المباراة.

وأضاف: "الموضوع ملوش أي علاقة بالألوان، وأنا فعلًا متضايق من اللي حصل، والاحتفال اللي عملته على طريقة محمود عبد المنعم كهربا استفز جماهير الزمالك، لكن الإشارة اللي حصلت كانت تلقائية ومكنتش مقصودة".

وتابع لاعب إنبي: "وقت التبديل وأنا خارج من الملعب فوجئت بإلقاء زجاجات مياه من جماهير الزمالك، وكمان واحد من إداريي نادي الزمالك تلفظ ضدي بشكل سيئ".

وشدد أقطاي: "جماهير الزمالك فوق دماغي، وأنا مكنتش أقصد الإساءة ليهم نهائي وبعتذر لهم، وبعتذر كمان لنادي الزمالك وجماهيره، وكمان لجماهير الكرة المصرية كلها".

وأكمل: "أنا كمان هنزل بيان اعتذار رسمي عن اللي حصل، وفي حاجات كتير اتكتبت على السوشيال ميديا كانت فيك وغير صحيحة، ومنها كلام عن إني مشجع لنادي الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: دلوقتي أنا لاعب في إنبي وبشجع النادي اللي بلعب له وبحترمه جدًا، وهدفنا في إنبي إننا نوصل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بإذن الله".

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

بروايات" حفص وقالون وابن ذكوان والبزي".. أئمة قبلة الجامع الأزهر يحيون
قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
