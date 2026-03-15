"ننتظركم ولكن".. المساكني يدعو جماهير الترجي لتجنب هذه الأفعال أمام الأهلي

كتب : محمد خيري

01:20 م 15/03/2026
وجّه يوسف المساكني، لاعب الفريق الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي، رسالة إلى جماهير “الدم والذهب” قبل ساعات من مواجهة الأهلي المصري المرتقبة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب حمادي العقربي.

رسالة يوسف المساكني لجماهير الترجي

ونشر المساكني عبر حسابه الشخصي: "جمهورنا الغالي.. شكرًا على التحفيز خلال الأيام الماضية، وإن شاء الله كالعادة ننتظر مساندتكم لنا في مباراة الأهلي طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف اللاعب: «ولكن بدون استخدام أشعة الليزر أو الألعاب النارية، وشكرًا لكم، نحبكم كثيرًا».

وتأتي هذه الرسالة تحسبًا لأي عقوبات محتملة على النادي التونسي قد تمنعه من حضور جماهيره في المباريات المقبلة بالبطولات الإفريقية، إلى جانب الغرامات المالية التي قد تترتب على استخدام مثل هذه الأدوات خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي الرياضي، اليوم الأحد في الحادية عشر مساء، بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب حمادي العقربي.

