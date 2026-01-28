مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

2 0
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

محمد الدمياطي يترأس بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

كتب : نهي خورشيد

08:31 م 28/01/2026

محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، محمد الدمياطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا صباح غدٍ، لخوض مواجهة يانج أفريكانزضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وباشر الدمياطي مهامه فور صدور القرار، إذ أجرى اتصالات مع السفير المصري في تنزانيا للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الأهلي، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري للفريق، بشأن جميع تفاصيل الرحلة بما في ذلك ترتيبات السفر ومقر الإقامة وملاعب التدريب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الدمياطي يترأس بعثة الأهلي بعثة الأهلي إلى تنزانيا دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة
علاقات

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
شئون عربية و دولية

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون