محمد الدمياطي يترأس بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، محمد الدمياطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا صباح غدٍ، لخوض مواجهة يانج أفريكانزضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وباشر الدمياطي مهامه فور صدور القرار، إذ أجرى اتصالات مع السفير المصري في تنزانيا للاطمئنان على ترتيبات استقبال بعثة الأهلي، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري للفريق، بشأن جميع تفاصيل الرحلة بما في ذلك ترتيبات السفر ومقر الإقامة وملاعب التدريب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.