مؤمن زكريا يقلق جماهير الكرة من داخل المستشفى (صورة)

أثار مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، قلق الجماهير المصرية في الساعات الماضية، بعدما شارك متابعيه بصورة من إحدي جلسات علاجه داخل المستشفى.

ونشر مؤمن صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له وأرفق بها مقطع صوتي بعنوان "الله يعلم".

وتلقي مؤمن زكريا دعمًا كبيرًا من نجوم الكرة، إذ علق زميله السابق محمود كهربا قائلًا: "ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة".

بينما كتب تريزيجيه: "ربنا يقومك بالسلامة يارب"، وكتب عمرو جمال: "ربنا يعفى عنك يارب".

