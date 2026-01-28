مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

2 0
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

مؤمن زكريا يقلق جماهير الكرة من داخل المستشفى (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 م 28/01/2026
أثار مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، قلق الجماهير المصرية في الساعات الماضية، بعدما شارك متابعيه بصورة من إحدي جلسات علاجه داخل المستشفى.

ونشر مؤمن صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له وأرفق بها مقطع صوتي بعنوان "الله يعلم".

وتلقي مؤمن زكريا دعمًا كبيرًا من نجوم الكرة، إذ علق زميله السابق محمود كهربا قائلًا: "ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة".

بينما كتب تريزيجيه: "ربنا يقومك بالسلامة يارب"، وكتب عمرو جمال: "ربنا يعفى عنك يارب".

مؤمن زكريا

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

مؤمن زكريا الأهلي مرض مؤمن زكريا إصابة مؤمن زكريا

