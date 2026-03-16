يفتقد النادي لخدمات مدافعه ياسين مرعي في مباراة الفريق المقبلة، أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، على ستاد "القاهرة الدولي".

موقف ياسين مرعي من المشاركة أمام الترجي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياسين مرعي بات خارج حسابات الأهلي لمواجهة الترجي المقبلة في دوري الأبطال، خاصة وأن التقرير الطبي الذي تسلمه الجهاز الفني أكد على ضرورة عدم المجازفة باللاعب".

وأضاف: "الجهاز الطبي للأهلي، يفضل أن يستمر اللاعب في أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، للتخلص من الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن مزق في منشأ العضلة الأمامية".

واختتم المصدر تصريحاته: "ياس توروب أيضًا، يفضل عدم إجراء تعديلات في خط الدفاع، في لقاء العودة والاعتماد علي ياسر إبراهيم وهادي رياض مثل مباراة الذهاب".

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وكان المارد الأحمر تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الترجي أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "حمادي العقربي" بتونس.

ويدخل الأهلي مباراة الإياب أمام الترجي، وهدفه الفوز بأكثر من هدف دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليتمكن من التأهل لنصف نهائي البطولة دون النظر إلى أي حسابات خاصة بفارق الأهداف.

أقرأ أيضًا:

