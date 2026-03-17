يسعى الجهاز الطبي في نادي الزمالك لتجهيز المدافع محمود حمدي الونش للمشاركة في المباراة المقبلة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني الونش من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف التعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وكشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة، أن الجهاز الطبي يبذل جهودًا كبيرة لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة الإياب أمام أوتوهو، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي خلال التدريبات المقبلة.

الزمالك يتعادل في مباراة الذهاب

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات في ذهاب الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في تمام السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.