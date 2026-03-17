مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

جميع المباريات

بعد الغياب.. الزمالك يسابق الزمن لتجهيز لاعبه لموقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:00 ص 17/03/2026

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يسعى الجهاز الطبي في نادي الزمالك لتجهيز المدافع محمود حمدي الونش للمشاركة في المباراة المقبلة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني الونش من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف التعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وكشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة، أن الجهاز الطبي يبذل جهودًا كبيرة لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة الإياب أمام أوتوهو، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي خلال التدريبات المقبلة.

الزمالك يتعادل في مباراة الذهاب

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات في ذهاب الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في تمام السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

الزمالك الونش أوتوهو الكونغولي الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
أخبار المحافظات

صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
رمضان ستايل

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد