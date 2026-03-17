أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة بتروجيت اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ويلاقي فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري نظيره بتروجت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "بتروسبورت" في ربع نهائي كأس مصر.

قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي ومحمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ودودو الجباس.

ويذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

ويمتلك فريق بيراميدز لقبا وحيدا في بطولة كأس مصر، تمكن من تحقيقه في الموسم قبل الماضي، بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.

