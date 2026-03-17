مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في كأس مصر

كتب : يوسف محمد

01:30 ص 17/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (1)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز 1
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (3) (2)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (3)_3
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (5)_5
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (6)_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة بتروجيت اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ويلاقي فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري نظيره بتروجت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "بتروسبورت" في ربع نهائي كأس مصر.

قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي ومحمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ودودو الجباس.

ويذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

ويمتلك فريق بيراميدز لقبا وحيدا في بطولة كأس مصر، تمكن من تحقيقه في الموسم قبل الماضي، بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.

نادي بيراميدز كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

