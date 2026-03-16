خاص| أول تعليق من حسام عبد المنعم بعد قرار تعيينه بالزمالك

عبر حسام عبد المنعم مدافع نادي الزمالك السابق، عن سعادته بقرار تعيينه اليوم الإثنين، مديرًا فنيًا لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

تصريحات حسام عبد المنعم بعد تعيينه في الزمالك

وقال حسام عبد المنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: " في البداية عايز أشكر ربنا وأقول الحمد لله، وأنا مبسوط جدًا بالقرار وبحب الناس اللي ظهر في الساعات الماضية".

وتابع: " مبسوط بحب الناس ودي عندي حاجة كبيرة بالنسبالي، وقد إيه فعلاً ساعة المحن بنلاقي الناس الحلوة واللي بتحبك دي في ضهرك، ده من بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وواصل: "بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنا فيها، وبشكر جمهور الزمالك قبل كل شيء، وبشكر مجلس الإدارة كمان على استجابتهم السريعة، وده حاجة تحسب لهم".

وأكمل حسام عبدالمنعم: "فرحان إني موجود في بيتي، وإن القرار تم بسرعة، وإنه تكريم ليا وبوجودي وسط بيتي الكبير الحقيقة دي كانت حاجة كبيرة بالنسبة لي"، وأنا حابب أخدم النادي بأي شكل".

وعن موعد استلامه مهام منصبه الجديد قال: "سأذهب غدًا لنادي الزمالك وأجلس مع المسؤولين لبدء مهمتي في النادي، وأتوجه بالشكر لجميع أعضاء المجلس والجماهير".

