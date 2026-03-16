مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 1
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

1 4
21:45

فيورنتينا

إعلان

خاص| أول تعليق من حسام عبد المنعم بعد قرار تعيينه بالزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:25 م 16/03/2026

حسام عبد المنعم

عبر حسام عبد المنعم مدافع نادي الزمالك السابق، عن سعادته بقرار تعيينه اليوم الإثنين، مديرًا فنيًا لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

تصريحات حسام عبد المنعم بعد تعيينه في الزمالك

وقال حسام عبد المنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: " في البداية عايز أشكر ربنا وأقول الحمد لله، وأنا مبسوط جدًا بالقرار وبحب الناس اللي ظهر في الساعات الماضية".

وتابع: " مبسوط بحب الناس ودي عندي حاجة كبيرة بالنسبالي، وقد إيه فعلاً ساعة المحن بنلاقي الناس الحلوة واللي بتحبك دي في ضهرك، ده من بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وواصل: "بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنا فيها، وبشكر جمهور الزمالك قبل كل شيء، وبشكر مجلس الإدارة كمان على استجابتهم السريعة، وده حاجة تحسب لهم".

وأكمل حسام عبدالمنعم: "فرحان إني موجود في بيتي، وإن القرار تم بسرعة، وإنه تكريم ليا وبوجودي وسط بيتي الكبير الحقيقة دي كانت حاجة كبيرة بالنسبة لي"، وأنا حابب أخدم النادي بأي شكل".

وعن موعد استلامه مهام منصبه الجديد قال: "سأذهب غدًا لنادي الزمالك وأجلس مع المسؤولين لبدء مهمتي في النادي، وأتوجه بالشكر لجميع أعضاء المجلس والجماهير".

قتل حماه قدام مراته في خناقة "بيت العيلة".. ماذا حدث في "جريمة بولاق"؟

لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية
"بسبب التدريب منفردا".. حارس مرمى الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد النادي
تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة

إعلان

إعلان

