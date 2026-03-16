حسام عبد المنعم يكشف عبر مصراوي كيف تلقي قرار تعيينه بالزمالك

أكد حسام عبدالمنعم، مدافع نادي الزمالك السابق، علي سعادته بقرار تعيينه اليوم الإثنين، مديرًا فنيًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

تصريحات حسام عبد المنعم بعد تعيينه في الزمالك

قال حسام عبد المنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: "أود توجيه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب وللجماهير التي دعمتني وكان لها فضل من بعد الله في هذا القرار ولكل من تواصل معي في الساعات الماضية".

وواصل: " كابتن هشام نصر نائب رئيس الزمالك تواصل معي اليوم، بجانب عدد كبير من الأعضاء في المجلس وكابتن حازم إمام وإسماعيل يوسف أيضًا تواصلوا معي.

وأضاف: "سأذهب غدًا لنادي الزمالك وأعقد جلسة مع المجلس لبحث المرحلة المقبلة، وبإذن الله أقدر أقدم حاجه ايجابيه للقطاع أو للأكاديمية".

واختتم حسام عبدالمنعم: " تلقيت قرار تعييني بسعادة كبيرة وبحمد ربنا جدًا على النعمة دي، وأنا حابب أخدم نادي الزمالك بأي شكل لإنه بيتي وأنا مبسوط جدًا بوجودي في بيتي نادي الزمالك".

