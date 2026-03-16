الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 1
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

1 4
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

حسام عبد المنعم يكشف عبر مصراوي كيف تلقي قرار تعيينه بالزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:47 م 16/03/2026

حسام عبد المنعم

أكد حسام عبدالمنعم، مدافع نادي الزمالك السابق، علي سعادته بقرار تعيينه اليوم الإثنين، مديرًا فنيًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

تصريحات حسام عبد المنعم بعد تعيينه في الزمالك

قال حسام عبد المنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: "أود توجيه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب وللجماهير التي دعمتني وكان لها فضل من بعد الله في هذا القرار ولكل من تواصل معي في الساعات الماضية".

وواصل: " كابتن هشام نصر نائب رئيس الزمالك تواصل معي اليوم، بجانب عدد كبير من الأعضاء في المجلس وكابتن حازم إمام وإسماعيل يوسف أيضًا تواصلوا معي.

وأضاف: "سأذهب غدًا لنادي الزمالك وأعقد جلسة مع المجلس لبحث المرحلة المقبلة، وبإذن الله أقدر أقدم حاجه ايجابيه للقطاع أو للأكاديمية".

واختتم حسام عبدالمنعم: " تلقيت قرار تعييني بسعادة كبيرة وبحمد ربنا جدًا على النعمة دي، وأنا حابب أخدم نادي الزمالك بأي شكل لإنه بيتي وأنا مبسوط جدًا بوجودي في بيتي نادي الزمالك".

إقرأ أيضًا:
خاص| أول تعليق من حسام عبد المنعم بعد قرار تعيينه بالزمالك

الزمالك يعين حسام عبد المنعم مديرًا فنيًا لأكاديمية كرة القدم.. ما التفاصيل؟

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 75 من "الوعد الصادق 4"
- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك