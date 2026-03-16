مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

05:39 م 16/03/2026 تعديل في 05:52 م

ميدو وزوجته (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على خسارة الأهلي من الترجي التونسي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف أمام الترجي في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

ماذا كتب ميدو عن مباراة الأهلي والترجي؟

نشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "رأيي أن الترجي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي في مباراة الأمس".

وتابع: "إضاعة فرص سهلة بهذا الشكل أمام فريق كبير مثل الأهلي دائما ما تعاقب عليه!! الأهلي سيفوز بفارق هدفين في مباراة القاهرة".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت المقبل، وذلك علي ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ميدو الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: نبعث رسالة سلام من أرض السلام
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

