"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على خسارة الأهلي من الترجي التونسي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف أمام الترجي في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

ماذا كتب ميدو عن مباراة الأهلي والترجي؟

نشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "رأيي أن الترجي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي في مباراة الأمس".

وتابع: "إضاعة فرص سهلة بهذا الشكل أمام فريق كبير مثل الأهلي دائما ما تعاقب عليه!! الأهلي سيفوز بفارق هدفين في مباراة القاهرة".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت المقبل، وذلك علي ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

