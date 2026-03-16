كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

11:52 م 16/03/2026
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (3) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (2) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (5) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (11) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (7) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (4) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (10) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (9) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (8) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (6) (1)

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر، لمباراة العودة بين نادي الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ويستضيف نادي الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم السبت الماضي.

ويطمح نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة العودة يوم الأحد المقبل، لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة في الموسم الحالي 2025-2026.

ويذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، سيلتقي في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

وانتهت مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي.

ألقاب الزمالك في الكونفدرالية

ويمتلك نادي الزمالك لقبين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تمكن من التتويج باللقب في نسخة البطولة موسم 2018-2019، قبل أن يحصد اللقب للمرة الثانية في موسم 2023-2024.

أقرأ أيضًا:

"لا يعرف الفوز".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات جالاتا سراي؟

دون فوز.. ماذا قدمت الأندية المصرية في ذهاب ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار الإنسولين
قتل حماه قدام مراته في خناقة "بيت العيلة".. ماذا حدث في "جريمة بولاق"؟

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي

