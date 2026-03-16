أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر، لمباراة العودة بين نادي الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ويستضيف نادي الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم السبت الماضي.

ويطمح نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة العودة يوم الأحد المقبل، لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة في الموسم الحالي 2025-2026.

ويذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، سيلتقي في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

وانتهت مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي.

ألقاب الزمالك في الكونفدرالية

ويمتلك نادي الزمالك لقبين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تمكن من التتويج باللقب في نسخة البطولة موسم 2018-2019، قبل أن يحصد اللقب للمرة الثانية في موسم 2023-2024.

