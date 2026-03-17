قرر النادي الأهلي تقديم احتجاج رسمي، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب قرار الاتحاد بتأجيل نظر استئناف الأهلي، بعد منع جماهيره من حضور من مباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان من المقرر أن يتم النظر في استئناف النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم إبلاغ الأهلي بتأجيل النظر في الاستئناف إلى أجل غير مسمى، وهو ما جعل الأحمر يقدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي.

ويذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلنت في وقت سابق منع جماهير النادي الأهلي من الحضور مباراتين، مع إيقاف تنفيذ العقوبة في مباراة، بسبب ما بدر في مباراة الفريق أمام الجيش الملكي بدور المجموعات بدوري الأبطال.

بيان رسمي من الأهلي

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تقدم احتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بسبب تأجيل نظر الاستئناف الذي تم تقديمه من النادي، بعد قرار منع جماهيره من الحضور في مباراة الترجي.

وطالب الأحمر في بيانه الاتحاد الأفريقي، بضرورة تنفيذ اللوائح، حيث أن الاستئناف هو حق قانوني للنادي، ومن شأن الاتحاد الأفريقي البت فيه قبل المباراة المقبلة أمام الترجي بدوري الأبطال، يوم السبت المقبل.

وأشار الأحمر في بيانه، أن الاتحاد الأفريقي قام بتوقيع عقوبة الأهلي من جماهيره بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب، وكان يجب أن تكون العقوبة متدرجة أسوة بما حدث مع الأندية الأخرى.

وتمسك الأهلي في احتجاجه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال، ومنح النادي الحق في حضور جماهيره ولو بنسبة من سعة الاستاد، مثلما حدث مع أندية أفريقية من قبل، خاصة أن جماهير الأهلي لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة.

نتيجة الذهاب بين الأهلي والترجي

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، يوم الأحد الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "حمادي العقربي" بتونس.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة العودة بفارق هدفين لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي، من النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على حساب نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي" في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

