أعرب عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن إعجابه بالمستوى الفني للظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية إن بلعمري يمتلك إمكانات فنية مميزة تجعله خير بديل لعلي معلول، الذي يعد أحد أبرز نجوم الأهلي في السنوات الماضية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن اللاعب المغربي سيشكل إضافة قوية لقائمة الفريق الأحمر، خاصة في ظل ما يتمتع به من خبرات كبيرة ستساعده على الانسجام سريعاً مع أجواء المنافسات المحلية والقارية.