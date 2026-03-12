إعلان

بـ3 قنابل.. إسرائيل تهاجم موقعا نوويا في إيران

كتب : مصراوي

09:58 ص 12/03/2026

قنابل إسرائيل- أرشيفية

وكالات

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، صور أقمار اصطناعية تُظهر تعرض موقع عسكري إيراني في مجمع بارشين لهجوم.

ووفق صور نشرها معهد العلوم والأمن الدولي، فقد استُهدف الموقع العسكري المشتبه به "تالكان-2" في مجمع بارشين بثلاث قنابل خارقة للتحصينات، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.

ويُعتقد أن الموقع مرتبط بأنشطة في البرنامج النووي الإيراني، وكان قد تعرّض أيضاً لهجوم إسرائيلي في وقت سابق من عام 2024.

وقبل نحو شهر، نُشرت صور أقمار اصطناعية لتحصينات جديدة بنتها إيران هناك، وفقا لسكاي نيوز.

