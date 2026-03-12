إسرائيل توجه إنذارا بإخلاء أحد مباني بلدة قصرنبا اللبنانية



وكالات

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان لبنان، وتحديدًا في قرية قصرنبا، دعاهم فيه إلى إخلاء مبنى محدد ومحيطه فورًا، محذرًا من هجوم وشيك يستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وقال أدرعي، في بيان عاجل على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب مواقع وصفها بأنها بنى تحتية عسكرية للحزب، داعيًا سكان المبنى المشار إليه على خريطة مرفقة، وكذلك المباني المجاورة، إلى الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر من أجل سلامتهم.

وأضاف البيان أن البقاء في المنطقة المحددة يعرّض السكان للخطر، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم المتوقع أو توقيته الدقيق.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة باريش أدت إلى سقوط 3 قتلى جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية فجر الخميس على منطقة الرملة البيضاء عند الواجهة البحرية لبيروت، بعد ساعات منهجوم آخر استهدف قلب العاصمة اللبنانية، وفقا للغد.