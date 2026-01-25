الأهلي يحسمها.. مصدر يكشف حقيقة العرض القطري لرحيل مروان عطية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

نفى مصدر مطلع وجود أي عروض للاعب مروان عطية، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من أي نادي قطري أو غيره.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي لن يفرط في عطية حال وصول أي عروض مستقبلية، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن عدل عقد مروان ماليًا في فترة تواجد محمد رمضان المدير الرياضي السابق، ثم عاد اللاعب لاحقًا وطلب تعديلًا جديدًا، لكن الإدارة رفضت ذلك وقتها.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يفكر حاليًا في تعديل عقد اللاعب، إلا أن القرار مؤجل حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك لتجنب فتح الباب أمام عدد من اللاعبين الآخرين الراغبين في تعديل عقودهم خلال نفس الفترة.