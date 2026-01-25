مباريات الأمس
الأهلي يحسمها.. مصدر يكشف حقيقة العرض القطري لرحيل مروان عطية

كتب : محمد خيري

03:15 م 25/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وتامر حسني
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية (2)
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    تدخل مروان عطية على سواريز
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية (3)
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية (1)

نفى مصدر مطلع وجود أي عروض للاعب مروان عطية، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من أي نادي قطري أو غيره.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي لن يفرط في عطية حال وصول أي عروض مستقبلية، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن عدل عقد مروان ماليًا في فترة تواجد محمد رمضان المدير الرياضي السابق، ثم عاد اللاعب لاحقًا وطلب تعديلًا جديدًا، لكن الإدارة رفضت ذلك وقتها.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يفكر حاليًا في تعديل عقد اللاعب، إلا أن القرار مؤجل حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك لتجنب فتح الباب أمام عدد من اللاعبين الآخرين الراغبين في تعديل عقودهم خلال نفس الفترة.

مروان عطية الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي رحيل مروان عطية

