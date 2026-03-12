بغارات إسرائيلية.. 11 قتيلا وعشرات الجرحى إثر قصف الاحتلال على لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 11 شخصا إثر عدوانين إسرائيليين منفصلين استهدفا منطقة الرملة البيضاء في بيروت، وبلدة عرمون في قضاء عالية بمحافظة جبل لبنان.

في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الرملة البيضاء في بيروت، أفادت الوزارة بمقتل 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين بجروح.

وفي عدوان ثان، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة عرمون في قضاء عالية بمحافظة جبل لبنان، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل بجروح.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مستمر ومنخفض جدا فوق العاصمة بيروت.

يأتي ذلك بعد إعلان "حزب الله" اللبناني، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، أكد "حزب الله" تنفيذ 24 عملية نوعية شملت "عمليات التصدي لتحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات".

هذا ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تشهد تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة لبنانية، وفقا لروسيا اليوم.