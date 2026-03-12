السعودية والكويت تتصديان لمسيّرات واستهداف خزانات وقود في البحرين



وكالات

قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض فجر اليوم الخميس.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها اعترضت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي الخميس، مع مواصلة إيران استهداف المنشآت النفطية في المنطقة في محاولة لإحداث اضطراب في أسواق الطاقة العالمية.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية في منشور على منصة إكس، عن اعتراض وتدمير مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

كانت السعودية قد أكدت الأربعاء إسقاطها عدة طائرات مسيرة كانت تستهدف الحقل الذي يعد ركيزة أساسية لإنتاج النفط في البلاد.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية بعد اختراقها الأجواء في شمال البلاد

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الخميس، أن العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارًا يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، التي كانت هدفًا للعديد من الضربات منذ بداية النزاع.

كما يدين نص القرار أي عمل أو تهديد من جانب إيران يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأيَّدت 135 دولة النص الذي قدمته البحرين مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، بالإضافة إلى الأردن، وفقا للغد.