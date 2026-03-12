إعلان

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية

كتب : مصراوي

05:50 ص 12/03/2026

طائرة إيرانية مُسيرة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أفادت بتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية يوم الأربعاء مع عدد من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

ذكرت وزارة الدفاع في بيان على حسابها في "إكس": "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية 11 مارس 2026 مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و 39 طائرة مسيرة قادمة من إيران".

وأضاف البيان: "ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخا باليستيا، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة".

وتابع البيان: "خلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية، والغانية والأندونيسية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، وفقا لسكاي نيوز.

صواريخ ومسيرات إيرانية الدفاعات الجوية الإماراتية الإمارات إيران مسيرات إيرانية صورايخ إيرانية

