فسخ عقده.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بملف الانتقالات، إلى جانب مستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن إدارة الزمالك تلقت خطابًا رسميًا من نادي الأهلي القطري، يتضمن طلب التعاقد مع سيف جعفر في صفقة انتقال حر، مع تضمين بند يمنح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى عودة اللاعب أحمد الجفالي إلى القاهرة، عقب فسخ عقد إعارته مع نادي أبها السعودي، تمهيدًا لاستكمال تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا أن مصيره لم يُحسم بعد في انتظار قرار الجهاز الفني.

وأضاف أن المدير الفني معتمد جمال سيقوم بتقييم حالة اللاعب، وفي حال التأكد من جاهزيته البدنية والفنية، سيتم منحه فرصة للمشاركة في التدريبات من أجل إثبات قدراته.

وانتقد شوبير الغموض الذي يحيط بالملف، متسائلًا عن جدوى التعاقد مع لاعب محترف من تونس مقابل مبالغ مالية، ثم التردد في تحديد مصيره الفني، واصفًا الأمر بـ"المحير".

وعن مستقبل القيادة الفنية للفريق، أكد شوبير أن الفرنسي باتريس كارتيرون بات متاحًا بعد فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تفضل عودته نظرًا لنجاحاته السابقة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك وضعت سقفًا ماليًا للتعاقد مع أي مدرب أجنبي، لن يتجاوز 40 ألف دولار شهريًا.