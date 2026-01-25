مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

فسخ عقده.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون للزمالك

كتب : محمد خيري

12:19 م 25/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمال
  • عرض 10 صورة
    باتريس كارتيرون
  • عرض 10 صورة
    الفرنسي باتريس كارتيرون
  • عرض 10 صورة
    باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 10 صورة
    الفرنسي باتريس كارتيرون
  • عرض 10 صورة
    باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    كارتيرون - أحمد حافظ المترجم
  • عرض 10 صورة
    كارتيرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بملف الانتقالات، إلى جانب مستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن إدارة الزمالك تلقت خطابًا رسميًا من نادي الأهلي القطري، يتضمن طلب التعاقد مع سيف جعفر في صفقة انتقال حر، مع تضمين بند يمنح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى عودة اللاعب أحمد الجفالي إلى القاهرة، عقب فسخ عقد إعارته مع نادي أبها السعودي، تمهيدًا لاستكمال تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا أن مصيره لم يُحسم بعد في انتظار قرار الجهاز الفني.

وأضاف أن المدير الفني معتمد جمال سيقوم بتقييم حالة اللاعب، وفي حال التأكد من جاهزيته البدنية والفنية، سيتم منحه فرصة للمشاركة في التدريبات من أجل إثبات قدراته.

وانتقد شوبير الغموض الذي يحيط بالملف، متسائلًا عن جدوى التعاقد مع لاعب محترف من تونس مقابل مبالغ مالية، ثم التردد في تحديد مصيره الفني، واصفًا الأمر بـ"المحير".

وعن مستقبل القيادة الفنية للفريق، أكد شوبير أن الفرنسي باتريس كارتيرون بات متاحًا بعد فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تفضل عودته نظرًا لنجاحاته السابقة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك وضعت سقفًا ماليًا للتعاقد مع أي مدرب أجنبي، لن يتجاوز 40 ألف دولار شهريًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير الزمالك أخبار الزمالك كارتيرون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فسخ عقده.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون للزمالك
رياضة محلية

فسخ عقده.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون للزمالك
جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
أخبار المحافظات

جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
نور النبوي يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا
زووم

نور النبوي يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
زووم

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي