وجه إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة شكر إلى النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعد وقفتهم بجانب رمضان صبحي في أزمته خلال الفترة الماضية.

وقال إكرامي في تصريحات خاصة لمصراوي: "بشكر النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على وقوفهم بجانب رمضان صبحي، ودعمه بشكل قوي في أزمته الأخيرة".

وأضاف: "موقف النادي الأهلي مع رمضان ودعمه ليس بغريب، فالنادي الأهلي دائما يقف بجانب أبنائه وبحمد الله على انتهاء الأزمة".

وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، قبلت اليوم السبت 24 يناير الجاري، استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي يتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

