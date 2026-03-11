موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة
كتب : محمد عبد السلام
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
يلاقي نادي الزمالك نظيره إنبي، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.
ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يدخل إنبي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"