الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود ربع نقل والاعتداء على عامل بالغربية

كتب : علاء عمران

04:31 م 11/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسماح لنجله بقيادة سيارة "ربع نقل" والتعدي على القائم بالتصوير بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من القائم على التصوير (عامل "له معلومات جنائية") بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة المشار إليها، والتعدي عليه حال تصويره لهما.

أولوية المرور

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة إثر خلاف بينهم حول أولوية المرور، وأضاف الأب بقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة لتعليمه القيادة، مما أدى لنشوب مشادة مع القائم بالتصوير حول أولوية المرور في الطريق.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

