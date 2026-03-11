قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مضيفًا: "عندما أريد أن تنتهي فستنتهي".

وأوضح ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أنه لم يتبق عملياً الكثير من الأهداف لضربها داخل إيران، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تسير وفق ما وصفه بخطة ناجحة، مضيفًا: "الحرب تسير بشكل رائع، نحن متقدمون كثيراً على الجدول الزمني، وقد ألحقنا أضراراً أكبر مما كنا نعتقد ممكناً، حتى مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تمتد لستة أسابيع".

إيران تسعى للسيطرة على بقية الشرق الأوسط

وأكد الرئيس الأمريكي أن عداء إيران لا يقتصر على إسرائيل والولايات المتحدة فقط، بل يمتد أيضاً إلى دول الخليج في المنطقة، قائلاً إن طهران كانت "تسعى للسيطرة على بقية الشرق الأوسط"، وأضاف: "إنهم يدفعون ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا فيه، هذا هو الجزاء، ولن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة".

تناقض إسرائيلي للموقف الأمريكي

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الحرب ستستمر "من دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق جميع الأهداف ونحسم الحملة بشكل كامل"، وأشار مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أنهم يستعدون لمواصلة شن غارات جوية على إيران لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل.