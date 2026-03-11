إعلان

طب القاهرة: اختيار "أحمد طه" عضواً بمنظمة ISQua يعكس مكانته العلمية

كتب : عمر صبري

04:37 م 11/03/2026

الدكتور أحمد طه

تقدمت كلية طب قصر العيني بخالص التهنئة إلى الدكتور أحمد طه، أستاذ الجراحة العامة بالكلية ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة اختياره عضواً بالمجلس الدولي للتقييم الخارجي (External Evaluation Council) التابع للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، في إنجاز يعكس المكانة العلمية والمهنية المتميزة لأساتذة قصر العيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الكلية أن هذا الاختيار يمثل تقديراً دولياً مستحقاً للدور البارز الذي يقوم به الدكتور أحمد طه في تطوير منظومة جودة الرعاية الصحية في مصر، كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التجربة المصرية في مجال اعتماد المنشآت الصحية وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إن اختيار الأستاذ الدكتور أحمد طه لعضوية هذا المجلس الدولي المرموق يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة الكلية، ويؤكد المكانة العلمية الرفيعة لعلماء قصر العيني ودورهم المؤثر في تطوير منظومة الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به الدكتور أحمد طه من خبرات علمية ومهنية رفيعة في مجالات جودة الرعاية الصحية واعتماد المؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن مشاركة أحد أساتذة الكلية في مثل هذه الهيئات الدولية تسهم في تعزيز حضور مصر على الساحة العالمية في مجالات الجودة الصحية وسلامة المرضى.

وأكد عميد الكلية أن طب قصر العيني ستظل داعمة لكل الجهود الوطنية التي تسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وترسيخ تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطن المصري.

وفي ختام البيان، أعربت كلية طب قصر العيني عن خالص تمنياتها للدكتور أحمد طه بدوام التوفيق في مهامه الدولية، ومواصلة جهوده المتميزة في خدمة القطاع الصحي في مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

